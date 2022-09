Pacientes oncológicos claman por medicamentos

Pacientes oncológicos se manifestaron este lunes frente al Incan ante la falta de fármacos. Advierten que de no tener soluciones irán hasta el Ministerio de Salud.

Varias personas que lidian con la cruda batalla del cáncer se manifestaron con pancartas y pasacalles frente al INCAN ante la falta de fármacos desde hace 4 meses.

Expresan que los pacientes no pueden seguir con sus tratamientos de quimioterapia sin el medicamento y que hasta el momento no han obtenido respuestas. Alegan que mientras esperan la enfermedad avanza.

"No tenemos G. 1.500.000 para cada medicamento y mientras hacemos polladas, que no alcanzan otra vez el cáncer avanza", explicó una de las manifestantes. Ellos advierten que de no tener respuestas irán hasta el Ministerio de Salud.