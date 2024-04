Pacientes con cáncer sin medicamentos repudian desidia en IPS

Pacientes oncológicos se encuentran desesperados ante la falta de medicamentos en IPS, no pueden realizarse sus tratamientos que les permite seguir con vida. «Ya no podemos seguir así soportando las mentiras».

Una lamentable situación viven los pacientes con cáncer, son sometidos a una dura espera, que luego es vana porque luego reciben respuestas de que no hay medicamentos para que puedan realizarse el tratamiento.

Alegan que deben lidiar con la interrupción constante de sus tratamientos en el Instituto de Previsión Social, donde solo reciben mentiras que juegan con el tiempo. Don Ricardo, uno de los pacientes relató que en el hospital les hacen comprar hasta insumos básicos como guantes y jeringas.

Señaló que aproximadamente gastó G. 4 millones solo el mes pasado, que tuvo que recurrir a préstamos para poder seguir. «Yo ya no sé cómo seguir, no doy más y no sé de dónde sacar más plata, no podés pedir préstamo 5 veces, no sé qué va a pasar de nosotros los asegurados que pagamos cada mes. Ya no podemos seguir con las mentiras», lamentó.

Criticó a las autoridades por la total desidia y al presidente de la República por no dar prioridad a la Salud. Muchos de los enfermos viajan desde el interior del país hasta la Central de IPS, forman desde la madrugada una larga fila para luego recibir la amarga respuesta de que no hay el fármaco o que la máquina no funciona.