Pacientes con cáncer preocupados por expresiones de futuro ministro

La Apacfa expresó su preocupación por las declaraciones del futuro ministro de Salud, Felipe González, respecto a los costosos medicamentos que deben ser adquiridos por Salud Pública para pacientes terminales.

Felipe González aludió que muchas veces la adquisición de dichos insumos por parte del Estado representa un “malgasto” para el país, porque son destinados a pacientes que ya no tienen oportunidad de recuperación. En el mismo sentido, dijo que “la medicina no es milagrosa”.

“Hay situaciones en las que la medicina no puede retroceder. Cada uno va a ser atendido en justa medida, no van a ser abandonados por el sistema, pero tenemos que comenzar a madurar como sociedad, empezar a decir las cosas como son, no crear falsas expectativas. La medicina no es milagrosa”, expresó el futuro ministro de Salud Pública.

Sus declaraciones generaron preocupación por parte de Asociación de Pacientes con Cáncer y Familiares (Apacfa) y miembros del Círculo Paraguayo de Médicos.

La Apacfa, expresó su preocupación por las “desacertadas” declaraciones del futuro ministro. Al mismo tiempo, aseguran comprender la preocupación del designado por el presupuesto y consideran que sus expresiones no son mal intencionadas.