Paciente venderá su camioneta para poder pagar una operación

Un hombre que debía operarse en el IPS Ingavi, deberá vender su camioneta para ser tratado en una clínica privada, ya que en la previsional no cuentan con instrumentos.

Se trata de Derlis Martínez, quien consiguió en diciembre del año pasado una orden de cirugía para operarse en el IPS Ingavi; llegada la fecha de intervención el paciente tuvo que volver a casa, porque desde la previsional le indicaron que no contaban con instrumentos.

“Tuve que volver a mi casa sufriendo mucho”, expresó. Señaló que la burocracia de los hospitales para el pueblo es denigrante y lamentable.

Sostuvo que cuando fue el 9 de abril pasado, aguardó durante al menos 4 horas para que finalmente el doctor le comunicara que debía volver a su domicilio en la misa situación con la que salió, porque en el hospital no contaban con instrumento.

El paciente contó que se le detectó un problema en las vías urinarias tras una infección hospitalaria que sufrió cuando salió de la Unidad de Terapia Intensiva, en donde permaneció dos meses por un accidente cerebrovascular ( ACV ).