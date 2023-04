Otro violento asalto en Asunción

Cámaras de seguridad muestran el momento en que los motoasaltantes interceptaron a un hombre en la vía pública en el barrio Hipódromo.

Los sujetos intentaron arrebatarle sus pertenencias,pero ante la resistencia de la víctima comenzó un forcejeo que dejó en el piso al hombre. Los delincuentes dispararon un arma, sin embargo, la bala no salió. Finalmente, huyeron con G. 2 millones y un celular.

El asalto ocurrió a escasoz metros de la vivienda de la víctima, quien obtuvo la grabación gracias a su vecina.

#AHORA Violento asalto en el barrio Hipódromo de Asunción. El delincuente gatilló, pero no salió la bala.

''Le dije que no tenía nada y ahí empezamos a pelear, me tiró al suelo, me dio patadas y en un momento intentó gatillar, pero no salió la bala. Fue un susto muy grande, lo… pic.twitter.com/lNNRc4kDmI

