Otro golpe de motochorros a trabajador

Un joven trabajador fue víctima de motoasaltantes en Capiatá, a punta de arma de fuego lo despojaron de su moto por el que apenas pagó tres cuotas.

La inseguridad de país es hastiante, cada vez hay más casos de atracos, donde los trabajadores deben lidiar con el golpe.

Esta vez, el hecho se dio en el barrio Kennedy, de Capiatá, la joven víctima estaba a punto de llegar a su casa, a cuatro cuadras, cuando fue emboscado por los sujetos armados.

Kevin Gómez, lamentó que le robaran su herramienta laboral, así como su celular. Expresó que intentó zafar, pero estos hasta le echaron del biciclo y lo apuntaron con el arma.

"Ro japita, me dijo y no tuve de otra que entregar mi herramienta de trabajo, que apenas tiene tres meses de uso y me sobran 15 cuotas que pagar", expresó el trabajador.