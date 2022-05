Ordenan la internación en UTI para menor de edad en IPS

Vía orden judicial exigieron la internación de urgencia de una menor en IPS. La niña de 3 años está asegurada, pero no la habrían aceptado porque la madre no contaba con la "antigüedad suficiente".

El juez Guillermo Trovato ordenó la intimación al IPS para que la pequeña de 3 años sea internada en la previsional en terapia intensiva y le dio una hora de plazo para que el hecho sea cumplido.

La niña sufrió un shock séptico y tiene insuficiencia renal, requería una cama en UTI de manera urgente, ante la negativa del IPS fue atendida en el Hospital de Barrio Obrero, donde se gestionó vía judicial su internación en IPS.

No se descarta una acción judicial, de acuerdo al reglamento de la Previsional pide una antigüedad mínima de 6 meses, a la madre le falta 2 meses para cumplir el requisito.

"El código de la niñez y la adolescencia no admite ningún tipo de interpretación en cuanto a antigüedad o no. No podemos permitir que una niña de 3 años y 8 meses no pueda recibir terapia intensiva en su seguro, que su mamá está pagado porque e faltan dos meses, no se puede", dijo el juez.