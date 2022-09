Ocupantes de Plaza de Armas no se moverán, afirman

La Municipalidad de Asunción prevé enrejar la Plaza de Armas, los damnificados de la Chacarita señalan que no se irán del lugar sin que se les dé un lugar mejor. "No queremos vivir sobre el barro", manifestaron.

La comuna asuncena busca restaurar las plazas y esperan mudar a los ocupantes a casas provisorias que aún no están terminadas. Los damnificados anunciaron que no se moverán en tanto no les sean entregadas las casas y estén plenamente terminadas. Temen que sean falsas promesas.

Señalaron que deben darle un sitio en condiciones para que ellos puedan acceder, puesto que vivir sobre el barro no es una opción, ya que en cada lluvia esa zona de la Chacarita se inunda.

"No nos vamos a ir de acá si no nos consiguen un sitio en condiciones. No queremos ir a vivir sobre el barro. No estamos acá porque queremos, estamos porque se nos quemó la casa", manifestó una de las afectadas.