Obispo de Caacupé critica corrupción y pide conciencia al votar

El monseñor Ricardo Valenzuela se refirió a los tiempos electorales durante la misa central de Caacupé e instó a que prime la credibilidad y el patriotismo en el momento de votar en los comicios.

Durante la misa central de Caacupé, el obispo Ricardo Valenzuela manifestó que los tiempos electorales son el momento de "demandas de la ciudadanía a quienes aspiran a ocupar cargos públicos. Criticó la "obsesión" de incursionar en política para atender intereses particulares por encima de los comunales.

"Para no pocos ocupar un cargo en la función pública se ha vuelto una obsesión. El que se interroga no se equivoca porque no juzga, pues solo pregunta. Por eso, me pregunto: ¿Por qué razón hay tanto afán de ser político? ¿Es muy grande acaso el deseo de servir? O ¿No se ha vuelto la política un medio ilícito para enriquecerse? ¿O para proteger negocios o gestionar transacciones comerciales?", criticó.

Valenzuela instó a elegir autoridades que tengan "una mínima credibilidad" y patriotismo, que en tengan "espíritu de servicio" y presenten proyectos "sólidos, sostenibles, basados en el bien común y la transparencia".

Así también, pidió a la gente reflexionar acerca de las cuestiones que la política debería solucionar como el problema de la tierra, la educación, la familia, la renegociación de Itaipú, la situación de IPS, de los indígenas, así como las "estrategias que emplearán para eliminar grupos terroristas" que tienen secuestrados a ciudadanos paraguayos.

"¿Qué se hará con ellos? ¿Qué soluciones propondrán para terminar con el azote del narcotráfico?, con el nuevo flagelo del sicariato; ¿Cómo van a encarar el tema de la seguridad, el rol de militares y policías? ¿Qué se hará con un poder legislativo superpoblado? ¿Qué mecanismos emplearán para que la Justicia sea independiente y objetiva y dejen de prevaricar y vender sentencias? ¿Cómo se podrá mitigar los efectos del tráfico de influencias?", se pregunta la carta leída por Valenzuela.

También vertió críticas a los políticos que actúan "sin temor de Dios" y que "usan y abusan del poder" otorgado por el pueblo.

"No pocas autoridades usan y abusan del poder circunstancial que se les otorga y se creen poderosos e inamovibles, no tienen temor de Dios o actúan como si Dios no existiese. No queremos más autoridades corruptas que, sin pudor, expolian a gente indefensa sumando y haciendo crecer su riqueza mal habida. Queremos autoridades que sirvan al pueblo y no que se sirvan del pueblo", expresó.