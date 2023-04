Nuevo viceministro promete investigar validaciones irregulares

Óscar Stark, reemplazante del destituido Víctor Sánchez, asumió como viceministro de Transporte y prometió investigaciones exhaustivas a irregularidades en el billetaje electrónico.

La Presidencia de la República resolvió destituir a Víctor Sánchez por el polémico caso de las validaciones irregulares en el billetaje electrónico más el hartazgo ciudadano hacia las reguladas.

En su reemplazo, se nombró al ingeniero Óscar Stark, quien en su primera conferencia de prensa dijo que recibió de la Presidencia la instrucción de "recuperar la confianza de la ciudadanía".

En efecto, dijo que iniciará su gestión con investigaciones exhaustivas sobre las validaciones irregulares constatadas por el propio Centro de Control y Monitoreo del Billetaje Electrónico.

También prometió que trabajará para "transparentar completamente" el sistema de billetaje e instó a la ciudadanía a seguir denunciando irregularidades.

En otro momento, se refirió a las reguladas y adelantó que investigarán si suceden pero que "no va a ser fácil".

"Si hay reguladas, que es lo que parece, probablemente hay un problema que la calidad del servicio no es lo que corresponde y eso hay que revisar. Vamos a analizar las validaciones de las tarjetas para ver si existen o no reguladas. No va a ser fácil, pero es algo que se ve", dijo.