Nuevo pico de contagios de covid-19, salud reportó 5.415 nuevos casos

El Ministerio de Salud Pública informó que detectaron 5.415 nuevos casos de Covid-19 lo que marca un nuevo récord en cuanto a casos detectados desde el inicio de la pandemia y 22 muertes en su informe emitido este martes

El Ministerio de Salud Pública informó que procesaron 12.068 muestras, de las cuales 5.415 dieron positivo por Covid-19. El total de casos confirmados de coronavirus en Paraguay aumentó a 509.795.

Además, registraron 22 muertes, diez son mujeres y doce son hombres; uno de 20 a 39 años (no vacunado); 4 de 40 a 59 años (2 no vacunados, una dosis incompleta y uno con dosis completa); 17 de 60 años y más (ocho no vacunados, siete con dosis completa y enfermedades de base, así como dos con esquema incompleto).

Asimismo, hay 469 internados por coronavirus, de los cuales 97 están en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI). Según el reporte oficial, 47 no están vacunados, 15 tienen una dosis y 35 tienen dosis completa.

Por otro lado, hubo 1.115 nuevos recuperados, con lo que el total de personas que superaron el Covid-19 trepó a 452.921.

Ángeles Arriola, directora de Migraciones, indicó este martes que se va a mantener como exigencia sanitaria en todos los puntos de ingreso al país la presentación del carné de vacunación contra el Covid-19.

"Mientras siga esta misma variante (ómicron) se va a solicitar el carné de vacunación nada más", destacó Arriola.