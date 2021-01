Nuevo director de Itaipú asume el cargo en medio de críticas

Federico González asumió este lunes el cargo como Director de Itaipú, durante su discurso habló de patriotismo y ante la prensa aseguró que quienes lo conocen saben que no es un "vendepatria".

El nuevo titular de la Binacional en Paraguay asumió su cargo entre fuertes críticas y oposiciones, luego de que el mismo formara parte supuestamente en el acta entreguista de la Itaipú con el Brasil.

En un discurso marcado por el patriotismo pidió a los funcionarios formar parte del trabajo en defensa de los intereses del país. “Es el sentimiento de amor a la patria el que nos lleva adelante a construir el país que tanto queremos, el mismo sentimiento en la defensa de los intereses nacionales”, indicó.

El ex canciller, aclaró que él no buscó el cargo ante la Itaipú y que más bien el desafío lo encontró. “En la vida hay desafíos que uno los busca y se prepara para alcanzarlos, pero también hay otros desafíos que nos buscan a nosotros”, expresó.

En un momento dado dio unas palabras con relación a la renegociación del anexo C en el año 2023 y expresó que trabajará por dar la paz y tranquilidad de la población sobre todo lo que respecte a la Binacional.

Tras ese discurso los periodistas no tardaron en pedirle una postura ante los variados calificativos, entre ellos el del ex titular de la ANDE, Pedro Ferreira, lo señaló de "Vendepatria", como la persona que intentó hacerle firmar el acuerdo que operativizaba el acta de Itaipú, a pedido del presidente Mario Abdo Benítez, y que iba a generar un prejuicio de más de USD 250 millones a la estatal.

Ante eso explicó que tiene un trabajo y formación de más de 3 décadas como funcionario público y que con acciones demostrará su desempeño.