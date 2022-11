No vidente denuncia que IPS le pide devolución de G. 100 millones

Un hombre no vidente denuncia que el IPS le retiró su derechohabiente al fallecer su padre. le pidieron que devuelva unos G. 100 millones alegando que no le correspondía y le abrirán un proceso por supuesto fraude.

Pablo Berni Mora, hombre no vidente, denunció que IPS le cortó la pensión por derechohabiente que cobraba desde 2017 tras el fallecimiento de su padre.

Se trataba de una pensión del 40% cuyos trámites para acceder al beneficio inició ya desde la muerte de su padre y los venía cobrando sin mayores inconvenientes. Sin embargo, al fallecer su madre, en 2020, cotizante jubilada de la Previsional, y luego de realizar el mismo trámite de derechohabiente, la institución dejó de acreditarle los pagos alegando que el hombre no cuenta con los requisitos estipulados para dicha pensión.

Berni dijo a NPY que IPS pretende que devuelva unos G. 100 millones ya cobrados y que quieren iniciar un proceso en su contra por supuesto fraude, cosa que lo sorprendió sobremanera.

"Hace 10 días, después de mucho batallar, me presento de vuelta a averiguar y me entregan una resolución negándome la pensión con la excusa que el discapacitado al tener a suerte de trabajar y ser aportante pierde la categoría de discapacitado, eso me explicaron", dijo extrañado.