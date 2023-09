No pudieron robar una pesada caja fuerte y la abandonaron en la calle

La enorme caja fuerte de una agencia de viajes, estuvo cerca de ser robada por delincuentes en Asunción. Entre cinco intentaron subirla a una camioneta y, como no lo consiguieron, la abandonaron en el lugar.

La agencia de viajes, a la que ingresaron cinco ladrones en la madrugada de este viernes y de donde se intentaron llevar la caja fuerte, se encuentra ubicada sobre la calle Herrera, del barrio San Roque, Asunción.

Mary Díaz, la propietaria, aseguró que cámaras de circuito cerrado grabaron todo lo ocurrido y que aún no pudo realizar la denuncia, porque en la Comisaría 3ª Metropolitana no tenían sistema.

Un video muestra el momento en el que los delincuentes lograron sacar arrastrando la caja fuerte hasta la vereda. Eran seis sujetos en total, incluyendo al campana y al conductor del vehículo involucrado, que era una furgoneta.

Probaron y no lograron subirla, por lo que de un momento a otro el vehículo se alejó y los delincuentes se dispersaron.

La caja fuerte quedó abandonada a su suerte en la vereda.

“Es una sensación que no se puede describir cuando te llaman en la madrugada a tu casa. Es solamente por algo feo que pueda estar ocurriendo. Me fui a ver y fue increíble. ¡Una feroz caja fuerte la encontrás ahí, tirada en la vereda! Una caja de 700 kilos. No entendés cómo pudieron sacarla ahí", expresó la dueña.