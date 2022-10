Niño habría sido abusado sexualmente en una escuela de Asunción

Una gran cantidad de padres se manifiestan frente a una institución educativa en Asunción, donde un niño supuestamente fue abusado sexualmente en el baño.

La Fiscalía intervino en la mañana de este jueves una comunidad educativa pública de la capital del país, luego de que se diera a conocer un presunto caso de violación a un menor. La madre comentó que su hijo fue después del horario de almuerzo al sanitario y que ahí alguien de estatura mucho más grande lo atacó, expresó que el menor ya era hostigado en la escuela.

“A mi hijo le agarraron en el baño, el agresor era un encapuchado, no le vio la cara, le tapó la boca. Pasó después del horario de almuerzo, mi hijo no quiso contarme por qué estaba amenazado, pero me abrazó y me dijo llorando lo que le hicieron”, expresó.

Señaló que siempre le hacían bullying al menor y que nunca en la institución nunca dieron importancia al tema, pese a que ella como madre reclamaba esos hechos. “Quiero que se haga Justicia, que se investigue a fondo, con esto me quedé sin alma”, lamentó la denunciante.

Varios padres fueron hasta el colegio en apoyo a la madre de la víctima y exigen que la Directora del colegio dé la cara. Sostienen que ya había rumores de que un alumno mostraba sus partes íntimas a chicos de menor grado, que se comunicó el caso a la misma y que ella ni siquiera llamó a una reunión a los padres.