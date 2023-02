Niña herida por bala perdida despierta tras 14 días en UTI

La niña que fue víctima de una bala perdida en Pedro Juan Caballero despertó tras 14 días en terapia intensiva. La pequeña sigue internada pero aseguran que evoluciona favorablemente.

Los padres de la niña que sufrió una herida en la cabeza debido a una bala perdida en Pedro Juan Caballero logró despertar tras 14 días en terapia intensiva en el Hospital Central del Instituto de Previsión Social.

Los padres se mostraron esperanzados ante este capítulo en la larga y angustiante lucha. "Verle a nuestra hija despierta, abriendo los ojos, ya es una gran victoria para nosotros", dijo el padre.

La madre explicó que la menor ya logra fijar la mirada en algunos momentos, respira autónomamente y su cuadro sigue estable.

"Gracias a Dios ella está peleando, es fuerte", explicó.

Ambos coincidieron que si bien la lucha aún no termina, no pierden la esperanza de que la menor no quede con secuelas.