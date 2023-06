Niegan entrada a asegurado de IPS por usar remera de Telefuturo

Un guardia de seguridad del Instituto de Previsión Social (IPS) Ingavi, en San Lorenzo, le negó la entrada a Santiago Ramírez, camarógrafo de Telefuturo, por llevar puesta su remera de trabajo.

El trabajador relató con mucha indignación el momento que pasó este martes, cuando su única intención era retirar un estudio médico.

“Llegué y el guardia me impidió el ingreso por el simple hecho de usar el logo del canal. Me dijo que está totalmente prohibido que la gente de prensa ingrese”, contó.

A pesar de que le explicó que solo quería retirar un estudio, el guardia le dijo que para poder ingresar debía sacarse su remera, que tenía el logo del canal.

“¿Cómo permiten ustedes usar tapabocas y no usar remera?”, le cuestionó. Asimismo, contó que el funcionario lo trató de “imbécil e idiota”.

Ramírez, según dijo, llevaba la prenda porque luego se iba a dirigir a su lugar de trabajo y aprovechó su tiempo libre para acudir al IPS.

#AHORA Niegan ingreso al IPS a un aportante.



''Porque tenía el logo del canal me prohibió la entrada y le expliqué que solo venía para retirar un estudio. Me dijo que me quite la remera o que me retire, yo tengo puesta la remera del canal porque de acá debo ir a trabajar'',… pic.twitter.com/Pn4RvvopuM