Niegan a Mbururu asistir a proclamación como senador

La magistrada Cinthia María Garcete, no dio lugar este lunes al pedido pedido de permiso de Mbururu para asistir al acto de proclamación como senador. El legislador está tras las rejas por presunto abuso sexual.

La jueza Cinthia María Garcete rechazó este lunes el pedido de permiso para que el senador electo Rafael Esquivel, acuda al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) para la proclamación de las nuevas autoridades electas el pasado 30 de abri

El senador está detenido en Ciudad del Este y fue imputado por presunto abuso sexual a una pequeña de 12 años. Garcete enfatizó que la inasistencia del político, no genera ningún “gravamen irreparable. No es urgente, no es algo necesario”, señaló.

Otra causa pendiente del cuestionado político es por estupro, porque tenía como pareja a una adolescente de 15 años. También tiene pendiente un caso registrado en el distrito de Itakyry por lesión grave, toma de rehenes, asociación criminal, tentativa de homicidio, coacción sexual y robo agravado en banda. Así también, cuenta con una causa por invasión al inmueble ajeno ocurrida en octubre del 2019 en Ciudad del Este.