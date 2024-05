Nenecho dice no saber qué funciones cumplía su ex "mano derecha"

El intendente de Asunción, Óscar Rodríguez, habló de la imputación contra Wilfrido Cáceres, exadministrador de la Municipalidad, y afirmó que "el ser humano nunca termina de sorprender". Dijo que desconoce sus funciones

En contacto con Monumental 1080 AM, el intendente Óscar "Nenecho" Rodríguez explicó que no sabía de las presuntas andanzas de su ex "mano derecha" Wilfrido Cáceres y que se enteró de todo recién en la víspera. Cáceres es investigado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Rodríguez dijo que apenas se dio la noticia de la imputación se resolvió su suspensión sin goce de sueldo e insistió en que ya no es "su mano derecha" pero concedió que lo fue en su momento.

Consultado sobre cuáles son las funciones de su ex "mano derecha", no quiso responder alegando desconocer el asunto y que es responsabilidad del director de Gabinete, Nelson Mora, responder sobre las labores de Cáceres.

Nenecho dijo sobre Cáceres que "el ser humano nunca termina de sorprender" y que "no pondrá las manos en el fuego por nadie".