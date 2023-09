Nadie trabaja en el Ministerio de Trabajo por “falta de internet”

Trabajadores acudieron al Ministerio de Trabajo para resolver cuestiones laborales delicadas, pero desde hace tres días nadie trabaja en el lugar porque “no hay internet”.

Varios trabajadores se encuentran esperando en el Ministerio de Trabajo a ser atendidos, pero al parecer en el lugar no realizan ningún gestionamiento desde hace tres días por un problema con el internet, según el reporte.

Aparentemente, Copaco sería el del inconveniente y la institución no cuenta con un sistema de contingencia, señalaron. Las personas que fueron el lunes y retornaron de vuelta hoy para gestionar trámites se van sin poder hacer nada. La crítica es que ni siquiera a mano tratan de gestionar los papeleos.

“Nos dicen que no hay señal y que no es problemas de ellos, no nos dan soluciones, ni en cuadernos anotan nada”, dijo uno de los ciudadanos.