Murió la mujer que fue baleada frente a una frutería

La mujer que fue baleada junto con su familia frente a una frutería en Ciudad de Este hace más de un mes perdió la vida este jueves. Hasta el momento no hay pistas de los asesinos.

Familiares informaron el fallecimiento de Fermina Beatriz Balmaceda de Duarte, quien junto a su marido y su hija menor fueron baleados durante un intento de asalto frente a una frutería sobre la avenida San José de Ciudad del Este, el 12 de febrero pasado.

La mujer recibió un balazo en la cabeza y estaba en cuidados intensivos desde el día en que ocurrió el hecho.

La familia se encontraba en su vehículo, cuando fue interceptada por asaltantes a bordo de un automóvil, el conductor intentó hacer una maniobra cuando fueron baleados, una de las balas dio en la pierna del conductor, otra igualmente en la hija menor y otro de los disparos dio de lleno en la cabeza de la esposa.

El padre y la hija se recuperaron, no así la madre, que luego de un mes de luchar por salvar su vida no resistió. Hasta el momento no hay pistas de los responsables.

