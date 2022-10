Multan a empresas que acosan a la gente por teléfono

Las empresas que no respetan el registro de "no molestar" ya comenzaron a recibir multas, según explican desde Sedeco. Instan a las personas a registrar sus números en la web institucional para no recibir llamadas.

Según datos de la Sedeco, ya fueron multadas unas 6 empresas con sumas de hasta 100 jornales por no respetar a aquellos números que se encuentran registrados dentro de la lista de "no molestar". "Son varias las empresas y los proveedores que fueron sancionados por la Sedeco ya sea de oficio o por reclamo de los consumidores", dicen desde la institución. Detallan que las multas pueden llegar a ser incluso de hasta 10.000 jornales dependiendo de factores como la insistencia e incluso agresividad. La Sedeco recomienda a la ciudadanía que se inscriba en la web www.nomolestar.gov.py para registrar sus números de teléfono en caso de experimentar molestias de esta índole.



