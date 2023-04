Mujica brinda apoyo a la Concertación e insta a la unidad

El expresidente de Uruguay José Pepe Mujica participó este sábado de un encuentro de la Concertación Nacional, donde llamó a la unidad por el cambio. Además, defendió la democracia y dijo que es lo mejor que se logró.

El ex presidente de Uruguay José Pepe Mujica participó de un encuentro con jóvenes y referentes de la Concertación Nacional, como el presidenciable Efraín Alegre, entre otros, donde brindó un discurso esperanzador y recordó su juventud, su generación y las ideas de cambiar al mundo.

Mujica, remarcó que se tuvo que romper con el mundo escolástico para cambiar la idea de que había que portarse bien para ir al paraíso y que la humanidad a los tumbos tuvo que abolir la esclavitud y las condiciones injustas de trabajo.

“La democracia republicana no es perfecta ni por asomo, pero es por ahora lo mejor que hemos podido lograr y tenemos que defenderla. No es la democracia lo que falla, lo que fallan somos los humanos, pero no va a caer la mejora del cielo, sino del esfuerzo organizado de los humanos”, sostuvo.