Mujer víctima de brutal ataque de su esposo teme por su vida

Una mujer de Coronel Oviedo denuncia inacción policial para detener a su esposo, quien cuenta con orden de captura tras agredir brutalmente a la mujer y a su hijo. "Temo por mi vida, hace 22 días ya no duermo", indicó.

Vecinos y allegados de una mujer de Coronel Oviedo, departamento de Caaguazú, se manifestaron frente a la comisaría del barrio Azucena de esta ciudad para exigir Justicia para una mujer y su hijo, que fueron atrozmente golpeados por un hombre, el hecho tomó público conocimiento en la ciudad.

La mujer, Leticia Santa Cruz, pidió desesperadamente resguardo y acción por parte de la Fiscalía, el hombre está prófugo y ella teme que atente contra su vida o la de su hijo. Un video se puede ver como el hombre tortura a golpes con una varilla como golpea al adolescente, la mujer fue golpeada tras intentar defender a su hijo.

Santa cruz, señaló que son víctimas contantes ella y sus hijos por parte de maltrato. “No duermo hace 22 días, no puedo salir tranquila de mi casa, me pegó hasta desmayarme y me dijo que solo una persona iba a salir viva de la casa y que era él, pero nadie hace nada, él está como si nada por la calle y mientras yo estoy desesperada”, lamentó Leticia.