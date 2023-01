Mujer es salvajemente agredida por su expareja y pide ayuda

Una mujer fue brutalmente agredida por su ex pareja. El hombre se abalanzó contra la misma propinándole fuertes golpes en el rostro y tórax. La victima corre riesgo de perder un ojo. Ocurrió Tembiaporá, Caaguazú.

Una mujer fue brutalmente agredida por su ex pareja luego de una discusión entre las partes. El hombre se abalanzó contra la madre de su hija proporcionándole fuertes golpes en el rostro y en el tórax. A consecuencias del hecho la victima corre riesgo de perder uno de sus ojos. Todo ocurrió en el casco urbano de la ciudad de Tembiaporá en el departamento de Caaguazú.

La pareja estaba con medidas alternativas a la prisión por caso similar ocurrido meses atrás. La mujer identificada como Silvia Paniagua Pérez de 28 años llegó a la casa de su ex pareja Virgilio Yahari Mareco a reclamar cuestiones personales que molestó al dueño de casa quien literalmente molió a golpes a su ex concubina. Esta no pudo contra la fuerza del hombre cayendo prácticamente desvanecida al suelo.

Tras denuncia realizada por vecinos personal policial de la comisaria de Tembiaporá intervino, procediendo a la detención de la pareja quienes tenían prisión domiciliaria por un caso de violencia intrafamiliar ocurrido meses atrás.

Silvia Paniagua Pérez fue derivada a su vivienda mientras que Virgilio Yahari de 41 años fue trasladado a Caaguazú a disposición de la unidad fiscal de turno.

Por disposición del juzgado de garantías el hombre nuevamente fue beneficiado con una medida alternativa a la prisión. Esta determinación genera temor a la mujer debido a la peligrosidad de su ex pareja, según comento.