Mujer denunció a su expareja por tortura

Una mujer denunció a su expareja por presuntamente atarla de pies y manos y torturarla. La mujer, oriunda de Limpio, había huido del hombre hasta San Ignacio, Misiones, pero el sujeto la siguió hasta la distante ciudad.

Según los reportes, una mujer de 30 años, vino desde Limpio a San Ignacio, Misiones, para alejarse de su expareja, un hombre que ya había sido denunciado por ella por hechos de violencia.

Contó que tuvo que salir de su casa en Limpio porque el hombre la ataba de pies y manos y la torturaba.

"Yo salí toda golpeada de mi casa el 6 de enero de este año porque tenía mucho miedo. Me dijeron en el Juzgado para justificar mi salida pero yo ya me escapé porque tenía miedo por mi vida. Mis vecinos de Limpio me decían que me siga escondiendo, porque decía que si me encontraba que me iba a matar", contó la víctima.

El sujeto, que aparentemente debía estar preso, contaba con una medidas sustitutivas por parte de una jueza que le concedió un permiso de trabajo de lunes a domingo, de 6:00 a 00:00.

El hombre habría llegado detrás de su pareja hasta la distante ciudad de San Ignacio, Misiones. La mujer intentó pedir auxilio en un Juzgado en la ciudad pero el hombre la habría interceptado.

La Policía logró detener al supuesto agresor pero la mujer, que es madre de tres hijos, exige a la Justicia que la proteja, caso contrario considera abandonar el país ante el peligro que representa para ella el sujeto.