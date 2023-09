Mujer denuncia que joven intentó agredirla en su propia casa

Una mujer fue víctima un episodio de violencia en su propia casa por parte de un joven. Dijo que el sujeto la encerró en la vivienda por tres días sin comunicación.

Marlene Mendoza, víctima de violencia, explicó a este medio que un joven de 20 años que había sido contratado para trabajar en la casa de su hermana en Concepción se habría obsesionado con ella hasta el punto que la dejó encerrada en su propia casa durante tres días sin comunicación.

La víctima explicó que el sujeto la amenazó en todo momento y le dijo que si no estaba con él "no estaría con nadie más.

La mujer explicó que el video en el que se observa el episodio es de este lunes, y que desde el 5 de agosto denunció al sujeto pero la Fiscalía, pese a semejantes pruebas, no emitió ninguna orden de captura.

"El 5 de agosto me dejó encerrada. En todo ese tiempo no salió la orden de captura. Parece que debo esperar a que me maten", cuestionó.