Motochorros asaltan comercio en Areguá

Imágenes del circuito cerrado revelan como motoasaltantes irrumpen un comercio en Areguá. El violento atraco ocurrió frente a un niño.

Un traumático momento vivió el propietario de un centro comercial ubicado en el barrio Isla Valle de Areguá. El hecho ocurrió a las 21 horas de este miércoles, cuatro hombres a bordo de un biciclo llegaron al lugar y sin mediar palabra y a punta de arma de fuego sometieron a los clientes y al dueño, quien estaba con su pequeño hijo, que lloraba desesperadamente del susto.

El hombre relató, que los malvivientes actuaron con suma violencia y a los gritos, en cuestión de minutos se alzaron con todo el monto de la caja registradora, de aproximadamente G. 8 millones. "Me dejó en cero, hasta las monedas le di, le tiré a mi hijo al piso, para que no viera nada, pero igual no paraba de llorar y gritar", detalló. Precisó que es la segunda vez que el local es robado.