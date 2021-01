Motochorros asaltan a mujeres que estaban haciendo ejercicios

La delincuencia mantiene en constante zozobra a la ciudadanía, esta vez 8 mujeres que realizaban ejercicios físicos al aire libre fueron víctimas de motoasaltantes en Paraguarí.

Según el reporte policial, al menos 8 mujeres se encontraban realizando una caminata en Carapeguá, departamento de Paraguarí, cuando fueron sorprendidas por cuatro desconocidos a bordo de dos motocicletas.

Los mismos a punta de arma de fuego y con extrema violencia despojaron a las jóvenes de sus celulares. "Me apuntó a la cabeza y me dijo que si no entregaba mi celular me iba a disparar", lamentó una de las víctimas.

Agentes policiales realizaron un rastrillaje por la zona sin dar con el rastro de los presuntos delincuentes.