Mora cree que estudiantes "son manipulados" por desinformadores

Federico Mora, presidente del Cones, considera que los estudiantes movilizados en defensa del Arancel Cero son "manipulados por pescadores de río revuelo" que les brindan "desinformación interesada".

En contacto con Chaco Boreal 1330 AM, el presidente del Cones, Federico Mora, cree que los universitarios en manifestación son manipulados y que son víctimas de "pescadores de río revuelto" que les "desinforman".

"Siento que se está jugando con el estudiante porque se le está desinformando", dijo al tiempo de "hacerse cargo" de lo que afirma.

Dijo que estos "pescadores de río revuelto" aprovechan para desinformar a los estudiantes porque estos "no tienen por qué saber del presupuesto del Estado".

"El estudiante no tiene por qué saber estos detalles. Un estudiante de Odontología no tiene por qué saber cómo funciona el presupuesto del Estado y no te podés aprovechar de eso para ir a confundirles", sostuvo.

Mora dijo que se pone a disposición de "ir a contarles" que están siendo "desinformados".

"Esta situación se está dando por una desinformación donde creo que están siendo utilizados", expresó pero no respondió quiénes son los que "utilizan" a los estudiantes.