MOPC tiene intenciones de renovar flota con mil buses nuevos

La ministra del MOPC, reveló este jueves que esperan renovar la flota de transportes públicos con mil móviles nuevos para otorgar a la ciudadanía una red más eficiente, alegó.

Claudia Centurión, ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, señaló en la mañana de este jueves a Monumental, que trabajan en un plan para renovar la flota de buses, viendo que son muchos los transportes públicos botutos que siguen operando.

Señaló que con este plan, que se despliega en varias fases, se busca no solo modernizar la flota existente, sino también mejorar la eficiencia y la gestión del sistema de transporte. Expresó que no puede darse un cambio en el sistema de los transportes públicos si no se da una renovación, resaltó que la eficacia del plan depende de ello fundamentalmente.

«Una de las aristas que trabajamos para la transformación del transporte indudablemente es la renovación, la transformación de la flota», refirió.

Además, resaltó la importancia de unificar las empresas para que se dé una red de transporte más eficiente. «Ya no queremos contar con las 35 empresas que operan 55 líneas, es una carga enorme. La propuesta es que estas empresas se unifiquen y puedan pujar los troncales para tener una red más eficiente», remató.