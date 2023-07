Modifican turno de paciente tras publicación periodística

El IPS cambió para este viernes la cita de un paciente que necesitaba con urgencia un estudio para no perder la vista. Al denunciante le habían dado turno recién para octubre, a pesar de la complicación en su salud.

Don Cesar Álvarez, de 82 años, y con más de 30 años de aporte al IPS y actualmente jubilado, había denunciado este martes vía NPY que debía realizarse un estudio de urgencia para no perder la vista del ojo izquierdo, y que la previsional le dio turno recién para el próximo 13 de octubre.

El paciente manifestó que es diabético y cuenta con problemas de la vista, por lo que su diabetóloga le solicitó un estudio de fondo de ojo y papiligrafía con urgencia. Todo eso, para ver su cuadro con detenimiento. Sin embargo, a pesar de la gravedad del caso, le dieron lugar para el estudio para dentro de tres meses, lo cual podría desembocar en la pérdida de su visión.

“Mi diabetóloga me pidió para hacerme unos estudios. Me hice en el privado porque no conseguí y ahora otro, más sofisticado. Me dieron turno para dentro de tres meses. La situación es insostenible. Pagamos en el privado, compramos medicamentos y hacemos polladas para solventar los gastos”, manifestó con impotencia el hombre.

Desde el Instituto de Previsión Social (IPS) manifestaron que don Álvarez será sometido a su estudio, a las 6:00 de este viernes, en el quinto piso en el Hospital Central.