Ministro reconoce que en Canindeyú corre una lista de gente a eliminar

El ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó que en Canindeyú corre una lista de nombres a ser eliminados, entre ellos figuran dos periodistas. La organización de alias "Macho" sería la responsable de la lista.

En contacto con Monumental 1080 AM, el ministro de la Senad, Jalil Rachid, confirmó tiene conocimiento de la existencia de una lista de gente que debe morir en Canindeyú, que incluye los nombres de dos periodistas.

"Es algo que surgió de fuentes abiertas. Son tipo whatsapps que envía la gente de alla y te dicen que hay una lista y están periodistas", dijo.

En la lista figuraría el periodista y exdiputado Julio Colmán, quien manifestó su temor por lo que ocurre en la zona y por haber denunciado la problemática en su propio medio, entrevistando directamente a Selva Portillo, alias Selva Hũ, a quien se acusa de supuestamente ser la protagonista de la ola de inseguridad en la zona.

"Con quien hablo permanentemente es Julio Colmán, tiene temor por lo que ocurre en la zona, porque dijo abiertamente esta problemática, principalmente con la señora (Selva Hũ)", explicó el ministro.

Colmán también habló con Monumental y manifestó que en Canindeyú "están a la deriva" y que no puede salir de su casa porque teme de su vida. Colmán dijo a Selva Portillo, calificada como "matrona" de Villa Ygatimí, que su nombre está "en cada pueblerino" y que la acusan de reclutar a sicarios y proveer los nombres a ser asesinados.

"Estamos a la deriva. No puedo más salir de la casa porque en la esquina me pueden meter una bomba. El grupo de Macho acaba de matar a uno de sus socios", dijo Colmán a Monumental 1080 AM.