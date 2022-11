Ministro del Interior: “No se recibió información sobre secuestrados”

El ministro del Interior, Federico González, afirmó que el exministro de Justicia no recibió dato alguno sobre los secuestrados por el grupo criminal. «¿Qué sentido tendría no seguir una pista?», declaró.

El titular de la cartera del Interior, Federico González, expresó este lunes, que Edgar Olmedo, exministro de Justicia, no recibió ninguna información exclusiva por parte de la excoordinadora del Buen Pastor, Dina Coronel.

Remarcó que los más interesados, después de los familiares, son ellos en llegar hasta las personas en cautiverio y que no tiene sentido alguno, que no sigan esa pista. “¿Qué sentido tendría no seguir una pista o una información?. La FTC volverá a esa comunidad para verificar cualquier cosa que pueda haber ahí”, enfatizó.

Asimismo, el Tte. Cnel. Luis Apesteguía, de la FTC, expresó, que en la zona constantemente están agentes, pero que ya desde esta mañana volvieron a rastrear la zona mencionada.

Esta mañana, la exfuncionaria de Buen Pastor, expuso, en conferencia de prensa, capturas de pantallas donde se puede observar supuestas conversaciones entre ella y Olmedo, donde a misma le indicaba, que una interna, le refirió esos datos precisos sobre Félix Urbieta y Óscar Denis.