Ministro de Salud pide ver realidad de pacientes "sin chance"

Felipe González, futuro titular de Salud, declaró que los pacientes terminantes son sometidos a un "encarnizamiento terapéutico" y que representa un malgasto extender la vida más allá de la dignidad humana.

Felipe González, el futuro ministro de Salud Pública del Gobierno de Santiago Peña, dio una conferencia de prensa este jueves, donde dio a conocer una polémica postura sobre órdenes judiciales para pacientes “sin chance de recuperación”.

Alegó que mantendrá una reunión con ministros de la Corte Suprema de Justicia para analizar la actual situación de la cartera de Salud con respecto a las órdenes judiciales que presentan muchos pacientes para lograr su internación.

Expresó que muchos familiares llegan con sus pacientes, exigiendo a los médicos que hagan hasta lo último por ellos, cuando están sin “chance”. En ese sentido, dijo a sus colegas, que deberían comenzar a hablar con sinceridad y no generar falsas expectativas, porque la medicina no es milagrosa y que se debería madurar y entender como sociedad que hay situaciones que no tienen retroceso.

“El médico tiene que ser lo más honesto posible con su paciente, haciéndole saber que hay situaciones en las que la medicina no puede retroceder. Muchos de estos pacientes no recuperan, lastimosamente fallecen, y los costos que se invierten en este sentido son muy altos”, manifestó González, al tiempo de aclarar que los pacientes no serán abanados, pero hay que comenzar a madurar.