Ministro de Agricultura prohíbe a personas homosexuales en escuelas

El ministro de Agricultura, Carlos Giménez, dijo en una escuela agrícola que prohibirán la matriculación de personas con tendencias homosexuales y que expulsarán a los que ya estén cursando.

"Con tendencia homosexual en esta escuela no quiero ni uno. El que es hombre es hombre, el que es mujer es mujer (sic). El que está perdido y no sabe donde está, eso no está permitido en ninguna escuela agrícola y le vamos a echar", dijo con vehemencia el ministro de Agricultura, Carlos Giménez, en una escuela agrícola de Santa Rosa del Aguaray, según un video que se viralizó.

Consultado sobre sus polémicas palabras, dijo a Monumental 1080 AM que un estudiante con tendencias homosexuales "sería un problema" y que en la institución solo hay "sanitarios para masculino y femenino y no hay tercera opción".

Además, vertió prejuicios afirmando que las personas homosexuales "tienen la actitud de molestar" y que tal situación podría generar problemas en la institución.

"Normalmente, una persona con esa tendencia tiene la actitud de molestar, entonces puede crear un tipo de violencia", afirmó.

Consultado si está familiarizado con el artículo 46 de la Constitución Nacional, que dice taxativamente que "todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o la propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios sino igualitarios", dijo que tal enunciado habla en realidad de "discriminaciones por discapacidad".

"No creo que se anticonstitucional (sic), discriminación es si una persona tiene algún tipo de impedimento físico, algún tipo de discapacidad pero yo no creo que una actitud pervertido, que una persona pervertida pueda permitirle entrar en una institución donde hay jóvenes y niños que hay que cuidar, puede buscar otra institución", dijo.