Milagro. Docente sobrevivió al covid-19 y hoy recibió su primera dosis

María Raquel Mena llegó al vacunatorio de Ciudad del Este en una camioneta llena de globos. La razón: haber sobrevivido a 40 días de internación por un cuadro grave de covid-19.

María Raquel Mena es una docente de Ciudad del Este cuya fe, alegría y grandes expectativas no pasaron desapercibidas entre la gran multitud de automóviles y de gentes ansiosas por recibir las tan esperadas vacunas.

Llegó al lugar en una camioneta revestida por globos de festivos colores y comentó entusiasmada su testimonio de milagro.

La docente relató que padeció un cuadro grave de covid-19 en marzo pasado, lo que la mantuvo durante 40 días internada, 13 días intubada y 21 días en terapia y durante ese lapso la tragedia no estuvo ausente ya que su madre falleció y comentó con cierta tristeza que no pudo despedirse de ella.

No obstante, Raquel, explicó que la fe y las oraciones de sus seres queridos le dieron la fuerza suficiente para sobrellevar esta terrible enfermedad. Este milagro la inspiró incluso a "cambiarse el nombre", pasando de ser "María Raquel" a "Milagros Raquel".

"Muchas personas oraron por mí y la fe fue muy grande. Dios me despertó. Ahora no me llamo María Raquel, ahora soy Milagros Raquel porque Dios hizo un milagro en mi vida. Estamos muy felices por vacunarnos, vinimos con globos y todo", relató emocionada mujer.