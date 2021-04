Medidas estrictas: Lomiteros hablan de 80% de caída en ventas

Trabajadores del sector gastronómico nocturno lamentaron las nuevas medidas estrictas que los limita a trabajar, expresaron que este martes hasta las 20 horas apenas llegaron al 20% de sus ventas.

Lomiteros repudiaron el nuevo decreto presidencial, que les prohíbe trabajar, sostienen que las ventas hasta las 20 horas reducen el 80% de sus actividades.

"Desde las 17 hasta las 20:00, hice G. 35.000, esto no puede ser, tienen que poner soluciones", expresó una de las afectadas. Cuestionaron duramente las medidas, ya que las deudas no esperan afirman y que en todo el tiempo de la cuarentena estricta no previeron soluciones, señalan.

Exigen que al menos el servicio de delivery se extienda hasta la media noche.