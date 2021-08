Médica atropella a madre y a su hijo en Lambaré

Una médica pediatra atropelló a una madre y a su hijo de 11 años en Lambaré. La mujer murió dejando tres huérfanos y los familiares exigen justicia. No realizaron alcotest a la detenida.

Abigail Ucedo, médica pediatra, atropelló a una madre y a su hijo de 11 años, matando a Zunilda Tullo Salinas y dejando al menor con una grave fractura en la pierna, coágulos en la sangre y una conmoción cerebral, según los familiares.

De acuerdo con testigos, el trágico hecho sucedió cuando el menor se disponía a cruzar la calle, momento en que la madre desesperada salió a buscarlo y ambos recibieron el impacto de la médica quien venía a una velocidad considerable.

Los familiares explicaron que la mujer realizaba trabajos domésticos y su hijo lo acompañaba al trabajo todos los días no teniendo con quien quedarse.

La médica fue detenida por orden de la fiscal Laura Romero, sin embargo, de acuerdo con los agentes policiales, no se le exigió el test de alcoholemia. Los familiares de la fallecida denunciaron una supuesta injerencia para entorpecer la investigación del caso y exigen que la responsable sea procesada por homicidio culposo y se haga cargo de los gastos médicos y mortuorios.

La detenida cuenta con una orden de remisión a la Comisaría Séptima de Asunción, pero no fue llevada a la institución policial argumentando un supuesto estado de shock y fue trasladada a un centro asistencial donde permanece bajo custodia.

En contacto con NPY, la fiscal Romero, confirmó que no se le hizo alcotest a la doctora pero no explicó la razón por la que se omitió la prueba. Agregó que la doctora en no se negó a hacerse cargo con los gastos y fue imputada en la tarde de ayer.