MEC habilita portal para elegir modalidad de clases

El Ministerio de Educación puso a disposición de los padres la plataforma para que escojan si sus hijos tomarán clases presenciales o virtuales aunque una periodista tuvo un problema.

A través del portal Tu Escuela en Casa en la sección Familias del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) los padres podrán inscribir a sus hijos para el año lectivo 2021.

Con esta plataforma, los padres podrán decidir si sus pequeños irán a las escuelas para las clases presenciales o prefieren quedar en casa con las virtuales.

Si se opta por presencial se debe descargar una constancia que se debe presentar en la institución educativa a la que asiste el niño a partir del 11 de febrero con la intención de que se formen burbujas de a 15 alumnos por aula.

Si no se completa, el MEC asume que los padres desean continuar con las clases virtuales.

La periodista de Noticias Paraguay, Mabel Díaz, mostró cómo inscribió a sus dos hijas. Aunque reportó un problema.

"Chequeen todo; nombre completo, si la cédula de identidad es correcta, si el barrio en el que vive es correcto y también si los datos suyos, del papá o mamá son correctos. ¿Por qué? Me topé que los datos de mis hijas no corresponden. Sale el nombre y una CI de una tercera persona que no es su padre", refirió ella y alertó ante esta situación que podría dar atribuciones a extraños sobre los hijos estudiantes.