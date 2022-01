Más de 3.000 nuevos casos y once fallecidos por covid-19

El Ministerio de Salud Pública reportó una cifra muy alta de nuevos casos de coronavirus, en las últimas 24 horas se detectaron 3.079 y once muertes en su informe emitido este lunes.

El Ministerio de Salud Pública informó que procesaron 9.922 muestras, de las cuales un total de 3.079 dieron positivo por Covid-19. El total de casos confirmados de coronavirus en Paraguay aumentó a 479.971.

Además, la cartera sanitaria reportó once fallecidos por Covid-19. Eran cinco mujeres y seis varones provenientes de Caaguazú, Asunción, Central, Concepción y Alto Paraná. De los once fallecidos, seis no estaban vacunadas.

Asimismo, hay 237 internados por coronavirus, de los cuales 59 están en una Unidad de Terapia Intensiva (UTI). De acuerdo con el informe del Ministerio de Salud Pública, de los pacientes graves, 43 no están vacunados, trece tienen dos dosis y tres cuentan con solo una.

Por otro lado, se registraron 177 nuevos recuperados, con lo que el total de personas que superaron el virus trepó a 449.317.

El país nuevamente atraviesa una nueva ola de contagios de Covid-19. Desde el Ministerio de Salud Pública informaron que el coronavirus se convirtió en la primera causa de muerte en el país en el 2021.