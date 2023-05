Mary Figueredo protagoniza incidentes en Tribunales

Marly Figueredo tuvo una acalorada discusión con una mujer que la escrachaba en Tribunales. Arrojó el celular de la misma y le advirtió que la haría volar a ella también, además de gritarle igualada.

Aidée Vera, quien estaba en el grupo de escrachadores del senador Rodolfo Friedmann y Marly Figueredo, trató a Figueredo de "Corrupta", "chabacana" y delincuente, al tiempo que la filmaba en su celular en los pasillos de Judiciales.

La ex modelo se retiraba de su audiencia preliminar, luego de que la Fiscalía solicitara el sobreseimiento definitivo para la pareja por el caso conocido como merienda escolar.

Vera prosiguió a tratarles de ladrones por el supuesto caso de robo de la merienda escolar en el departamento de Guiará, cuando Marly muy ofuscada, golpeó el celular de la protestante, arrojando a piso su móvil.

“Que sea la última vez que me llame ladrona. Te voy a hacer volar, no solo tu celular, a vos te voy a hacer volar, igualada, cirquera", lanzó la pareja del senador Rodolfo Friedmann. El tenso momento fue grabado y rápidamente se velarizó en as redes sociales.

La fiscal Victoria Acuña había solicitado el sobreseimiento de los procesados, luego de haber pedido la reapertura de la causa y al considerar que no contaba con elementos suficientes para llevar adelante el juicio.

La causa se abrió por los presuntos delitos de administración en provecho propio, lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo agravado por la provisión de almuerzo y merienda escolar. Los hechos presuntamente ocurrieron cuando Friedmann era gobernador del Guairá. También están procesados por la misma causa Silvio Alfaro, Lourdes Melgarejo y Eduardo Domínguez.