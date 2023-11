Marset desea desligar a su familia de sus negocios

El narcotraficante Sebastián Marset refirió que su esposa, su hermano y cuñado no están relacionados en los ilícitos que él comete, por lo que pide que sean desligados. Los tres son requeridos por la justicia paraguaya.

En primer lugar, Marset indicó que el hecho de que hayan sacado una orden de captura a su esposa Gianina García Troche, cambió por completo su vida y la de su familia ya que sus hijos tuvieron que mudarse, salir del colegio entre otras acciones.

Sin embargo, él "ve el lado positivo" de esta situación. Alega que él no puede vivir sin su familia, por lo que si su mujer estuviese sin orden de captura, probablemente él ya estaría preso ya que a cada rato estaría visitándola.

Refirió además que la plata del narcotráfico está metida en muchos lugares y se paga consciencia de muchas autoridades. A Uruguay consideró como la menos corrupta. "De mi parte deposité dinero para un político de Uruguay, nunca lo intenté", acotó.

Comentó que confía en la justicia de Uruguay y espera que su esposa, hermano Diego Nicolás Marset y su cuñado Mauro García Troche sean juzgados en su país.

Aunque, según él, todos ellos no cometieron ningún tipo de delito por lo que no corresponde que estén presos. Espera que le den una medida transitoria como una tobillera electrónica mientras duren las investigaciones.

"Me gustaría Uruguay evaluara antes que se entreguen. No hay delito. Si quieren ponerle una tobillera y un policía 24 horas hasta que se termine la investigación, estoy de acuerdo, pero no que vayan presos porque ellos no tienen ningún antecedente y no cometieron delito", contestó.

Su abogado en Uruguay, Santiago Moratorio, indicó que recurrieron a la base central de Interpol en Lyon, Francia, donde presentó formularios en 2022. Esperan informes sobre sus causas pero se retrasa porque requieren respuestas de la fuente de la investigación, es decir, autoridades paraguayas que requieren a los familiares de Marset por supuesto narcotráfico y lavado de dinero.

"La pretensión es que no los extraditen (a la esposa, hermano y cuñado) y tengan en cuenta la valoración de Paraguay", dijo el defensor.

Por último, Marset añadió que Uruguay tendría que estar ayudando para que se logre esta entrega. "Si están cometiendo un delito, y extraditarlos (a Paraguay), bien, pero para mí no es delito trabajar en un campo, que te regalen un auto o crear una empresa y no darle uso", finalizó.

La entrevista fue concedida en exclusiva al Canal 4 de Uruguay, miembro de la Alianza Informativa Latinoamericana (AIL), así como NPY, Telefuturo y Radio Monumental 1080 AM.