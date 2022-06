Mario Abdo conversó con padres de Edelio Morínigo

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, visitó este jueves a los padres de Edelio Morínigo en Horqueta. Desafortunadamente, aún no se tienen informaciones sobre su paradero.

El mandatario se reunió este jueves con Obdulia Florenciano y Apolonio Morínigo, en la base de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) en Arroyito, departamento de Concepción.

No obstante, Mario Abdo, señaló que no cuentan con datos nuevos sobre el paradero del suboficial de la Policía Edelio Morínigo. "No tenemos ninguna información nueva confirmada como para comunicar de manera responsable, seguimos con la incertidumbre", indicó. Al tiempo de reiterar su apoyo a la familia Morínigo.

Por su parte, la madre del suboficial expresó sus deseos de obtener información sobre el paradero de su hijo. "Siempre dije que iba a reclamar el caso de mi hijo (...). Es muy larga la situación, presionamos a las autoridades para saber informaciones y conocer resultados de los trabajos que realizan", lamentó.

Los familiares de Edelio