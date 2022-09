Mario Abdo alegó que "no se sabe" cuando se abarataría el combustible

El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, habló este lunes de mañana con respecto a los precios del combustible y la manifestación de camiones que se está realizando desde tempranas horas.

"Va a bajar el precio del combustible, pero en este momento no podemos hacerlo debido a que aún contamos con stock y por Ley no podemos vender un producto por debajo del costo, sino sería malversación", alegó el mandatario.

Recordó que hace un mes había bajado el costo del los combustibles, y que tras una próxima reposición, a un costo más barato, estarían disminuyendo nuevamente el precio del gasoil y nafta en el país.

El mandatario sostuvo que "no se sabe" cuando bajarían los precios, y que dependerá de cuan rápido de agote el stock actual.

Culminó diciendo que "los camioneros tienen derecho a manifestarse, pero deben respetar la libre circulación de los demás".

Además dijo que el tema combustible "no es una cuestión política".



