Madre de senadora recibe subsidio de adultos mayores

La madre de la legisladora Noelia Cabrera se encontraba hasta octubre en la lista de beneficiados con el subsidio para personas de la tercera edad en pobreza. Justificó que su madre es pobre y que le corresponde.

El portal del Ministerio de Economía y Finanzas, evidencia que hasta octubre de este año, Vicenta Eusebia Petters Minck, hija de la senadora liberal, Lourdes Noelia Cabrera Petters, se encontraba en la lista de adultos mayores que reciben el subsidio de G. 637.577 al mes, habiendo ingresado en junio del 2021.

Al ser encarada sobre el hecho, la legisladora se demostró indignada y dijo que no viene de cuna de oro y que la ley le da el derecho a su madre al ser ella pobre, que no necesita ser de extrema pobreza, porque la ley no lo exige como tal. Siendo que, muchos adultos mayores no acceden a la pensión tan solo por contar con un baño “moderno”.

Teniendo ella una remuneración total de G. 32.774. 840, haría pensar que puede costear alimentos y medicamentos de su madre, quien presume viajes costosos al exterior del país. Además, su hermano, José Gaspar Cabrera Petters, funcionario permanente del Servicio Nacional Calidad y Salud Animal (Senacsa), tiene un salario que supera los G. 11 millones, según la nómina de agosto. En septiembre el mismo ingresa a la Itaipú con una categoría B2E, resalta la SFP, lo que significa un sueldo superior al mencionado.