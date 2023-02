Madre de Derlis'i reconoce error de su hijo y pide su rehabilitación

La madre de alias "Derlis'i" reconoció que su hijo cometió un hecho punible, admitió que el mismo tiene problemas con las drogas y pidió ayuda a las autoridades para rehabilitarlo.

Doña Avelina Centurión, madre del joven Derlis Ramón Gómez Centurión, alias Derlis’i, de 20 años, quien fue capturado por un ciudadano que lo acusó de haberle robado dinero en la ciudad de San Antonio y lo entregó a las autoridades, reconocío este sábado en un contacto con el programa de La Lupa de Telefuturo que su hijo está correctamente apresado ya que cometió un hecho punible, pero alegó que no fue la manera de proceder porque torturaron a su hijo.

La mujer además, dijo que su hijo no es malo, solo que está con un serio problema de adicción a las drogas por lo que pidió entre lágrimas una ayuda a las autoridades para poder rehabilitar al joven de 20 años.

Centurión dijo que denunció por tortura y secuestro a Benjamín Arce, joven que detuvo a Derlis´i y lo entregó a la Fiscalía.

"Yo le denuncié porque no estuvo bien lo que hizo, me duele lo que le hicieron a mi hijo, le torturaron. Que no haya más otro Derlis", expresó la mujer.

La madre del joven que permanece en prisión, pidió ayuda para rehabilitar a su hijo y sacarlo del mundo de las drogas.

"Ya golpee muchas puertas y porque soy pobre nadie me hace caso. Ya no sé que hacer con mi hijo, pido un centro de rehabilitación", dijo Avelina.

"Ellos no son delincuentes, son enfermos, adictos a las drogas. Yo todavía no escuché de mi hijo que le mató a alguien. Él es muy bueno y solo por su vicio hace esas cosas", puntualizó la mujer.

El caso.

Esta semana, un ciudadano, cansado de los delincuentes que rondan en su barrio y de la inacción de los efectivos policiales, decidió capturar al joven que lo asaltó y lo llevó hasta la Fiscalía de la ciudad de San Antonio. Hoy la madre del supuesto delincuente identificado como Derlis’i denunció que su hijo fue secuestrado, torturado y víctima de lesión grave por el poblador.