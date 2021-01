Madre 2 mellizos está desaparecida hace 4 meses

Una familia en San Pedro busca desesperadamente a una madre que habría viajado a Ciudad del Este y hace 4 meses está con paradero desconocido. Dejó 2 pequeños mellizos.

Una mujer recientemente separada de su pareja sentimental con quien tenía 6 hijos se encuentra con paradero desconocido, de acuerdo a los detalles; 4 de los niños quedaron en poder del padre y los mellizos que son los más pequeños quedaron con la madre.

Sin embargo, supuestamente por cuestiones laborales la misma dejó a los más pequeñitos en poder de una prima, dijo que vendría cada mes a ver sus hijos, pero pasaron 4 meses y la misma está incomunicada.

Los niños claman por la madre y la familia se encuentra desesperada. "Ella solo vino a pedirnos un favor de que cuidemos a los niños mientras ella trabajaba, dijo que vendría cada mes y que mandaría dinero para sus hijos, pero solo se comunicó dos veces y después ya nada supimos de ella", manifestó el familiar.

Sostienen que no hay retornos a las llamadas y que no saben absolutamente nada de su paradero lo que preocupa a toda la familia, ya que no dio señales de abandono.