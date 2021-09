Luque: Mujer denuncia a su vecino tras terrible agresión

Una mujer denunció este viernes ante la prensa a su vecino. Alega que no tiene respaldo de las autoridades y que el hombre es sumamente violento. La agresión se había dado tras un presunto caso de robo.

Se trata de Verónica Escobar, quien denunció a su vecino José González de 46 años, tras ser atacada supuestamente por el mismo con una pala y un palo. La mujer lo denunció en la Subcomisaría 3ª de Luque, explicó que dejó al hombre en su vivienda como encargado de su vivienda en tanto realizaba un viaje, declaró que llegaron a su vivienda sin aviso y el día martes en horas de la noche el hombre forzó la puerta e intentó hurtar objetos de valor.

Cuando ella le reclamó, él la agredió con una pala y con un palo de escoba en varias partes del cuerpo. “Me agrede con una pala; entonces, en lo que yo logro defenderme se le cae la pala y con un palo de madera me empieza a pegar, me juega realmente a matar, como llegué a cubrirme no logra propinarme los golpes en la nuca, pero me jugó a matar. Me decía que me iba a matar, esas palabras me repetía una y otra vez, te voy a matar, te voy a matar’, estoy con hematomas en varias partes del cuerpo y también en el área de la columna”, relató.

Declaró, que tras el hecho varios vecinos le comentaron que el hombre ya es conocido por sus arrebatos de violencia y que aparentemente tiene una enfermedad mental. Dijo, que teme por su vida, que está atemorizada y que le indigna como las autoridades no pueden brindarle ningún tipo de respaldo.

Por su parte el oficial 1° Luis Garcete, de la Subcomisaria 3ª de Luque, manifestó que el caso ya fue comunicado al Ministerio Público y que desde la sede policial realizan continuamente una patrulla preventiva en inmediaciones de la vivienda de la víctima, para evitar nuevas agresiones.