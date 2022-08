Lugo sin signos catastróficos ni preocupantes, según médicos

El senador y doctor Jorge Querey, calificó como positivo que hayan pasado 18 horas del accidente cerebro vascular del ex presidente Fernando Lugo “sin signos catastróficos, o preocupantes”.

El senador y expresidente de la República, Fernando Lugo estuvo sin signos preocupantes tras 18 horas del ACV que sufrió este miércoles.

Asimismo, no tuvo nuevos sangrados, tras el evento detectado durante el miércoles. Sin embargo, aclaró que no les sirve para un pronóstico sobre el estado de salud del ex mandatario.

Querey dijo que hasta el momento están con los resultados esperados y con poca medicación. Además, indicó que sus diferentes funciones orgánicas están estables, como había informado durante la mañana. Pero, Lugo seguirá sedado y conectado a un respirador.

Sobre la neurocirugía señaló que deben esperar la evolución dentro de las 48 a 72 horas, pero sobre el acv en sí es en el día a día.